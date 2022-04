HDZ i ovaj mjesec najjača stranka, SDP se ustabilio na drugom mjestu

Burno je na političkoj sceni, oporba zaziva izbore, u proceduri je i zahtjev za raspuštanje Hrvatskog sabora. No premijer poručuje da o izborima još dvije godine mogu samo sanjati. HDZ je i ovaj mjesec najjača stranka, SDP se ustabilio na drugoj poziciji, a razlika između trećeg Možemo i četvrtog Mosta sve je veća, pokazuje istraživanje HRejting

I ovaj mjesec najjači je HDZ (25,2%) kojemu glas daje četvrtina ispitanika. SDP (17,0%) se ustabilio na drugoj poziciji, pa se opet bez sustezanja može nazivati najjačom oporbenom strankom. Možemo! je treća politička snaga u zemlji sa 12,3%. Sve je veća razlika između njih i najveće im prijetnje - Mosta, koji je ovaj mjesec na 9,7%. Peta i zadnja stranka koja bi, da su danas bili prijevremeni izbori ostala u Saboru, je Domovinski pokret s 5,7% potpore.

Slijedi niz od 10 stranaka za koje bi samostalno osvajanje izbornog praga bilo u rangu svjetskog čuda. Najviše u toj skupini ima Centar, ali je to samo 2%. HSS ima potporu od 1,8%, Fokus 1,3%, IDS 1,1% te vladajući HNS 1%. Narodna stranka - reformisti, kojoj je na čelu Radimir Čačić, ima potporu od 0,8%, Radnička fronta 0,8%, Živi zid 0,7% i Hrvatski suverenisti 0,7%. HSU ima potporu od 0,5%, HSLS 0,4% i stranka Milana Bandića 0,4%. Kad bi se anketni glasovi svih njih zbrojili, opet nisu ni blizu broju neodlučnih birača kojih je u travnju čak 17,1%.

Dobitnici i gubitnici Iz analize kretanja popularnosti samo pet političkih opcija koje prelaze izborni prag, što je i logično, može se zaključiti da je trenutačni dobitnik ljevica, a gubitnik desnica, dok je u HDZ-u "status quo" jer je razlika u odnosu na ožujak zanemarivih plus 0,2%. Drugoplasirani SDP u proteklih je mjesec dana najviše narastao, za 0,87%. U plusu je i Možemo!, istina zanemarivome, od 0,15%. No desno od centra je pad biračke potpore. Most je u odnosu na prošli mjesec izgubio 0,55%, a Domovinski pokret 0,81%.