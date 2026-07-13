HBOR donirao sto tisuća eura za čitaonicu u Konjicu, a sad su bili u kontroli radova

Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) tijekom radnog posjeta Bosni i Hercegovini posjetili su Grad Konjic te s predstavnicima Grada razgovarali o provedbi projekta izgradnje nove čitaonice u sklopu Hrvatskog doma u Kostajnici, koji se financira donacijom HBOR-a
Uz predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala, na sastanku su sudjelovali članovi Uprave Josip Pavković i Alan Herjavec, dok su Grad Konjic predstavljali Esad Omerović, Mirza Alibašić i Edis Macić, objavili su iz HBOR-a.
Predstavnici Grada izvijestili su ih da su, nakon privremenog zastoja uzrokovanog dodatnim geotehničkim ispitivanjima terena, radovi nastavljeni te se njihov završetak očekuje tijekom rujna ove godine.
"Kada smo prošle godine odobrili donaciju za obnovu čitaonice, željeli smo dati doprinos očuvanju prostora koji ima veliko značenje za hrvatsku zajednicu u Kostajnici. Za HBOR je posebno važno pratiti provedbu projekata koje podupiremo i uvjeriti se da donirana sredstva ostvaruju svoju svrhu“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.
HBOR je u svibnju 2025. godine Gradu Konjicu odobrio donaciju u iznosu od 100 tisuća eura za izgradnju nove čitaonice u Kostajnici, nakon što je postojeći objekt teško stradao u poplavama 2024. godine. Tim projektom nastavlja se potpora očuvanju prostora od posebnog značaja za lokalnu zajednicu te jačanju društvenog i kulturnog života hrvatskog naroda na području Konjica.