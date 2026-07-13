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HBOR donirao sto tisuća eura za čitaonicu u Konjicu, a sad su bili u kontroli radova

V. B./Hina

13.07.2026 u 16:47

Hrvoje Čuvalo
Hrvoje Čuvalo Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) tijekom radnog posjeta Bosni i Hercegovini posjetili su Grad Konjic te s predstavnicima Grada razgovarali o provedbi projekta izgradnje nove čitaonice u sklopu Hrvatskog doma u Kostajnici, koji se financira donacijom HBOR-a

Uz predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala, na sastanku su sudjelovali članovi Uprave Josip Pavković i Alan Herjavec, dok su Grad Konjic predstavljali Esad Omerović, Mirza Alibašić i Edis Macić, objavili su iz HBOR-a.

Predstavnici Grada izvijestili su ih da su, nakon privremenog zastoja uzrokovanog dodatnim geotehničkim ispitivanjima terena, radovi nastavljeni te se njihov završetak očekuje tijekom rujna ove godine.

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"Kada smo prošle godine odobrili donaciju za obnovu čitaonice, željeli smo dati doprinos očuvanju prostora koji ima veliko značenje za hrvatsku zajednicu u Kostajnici. Za HBOR je posebno važno pratiti provedbu projekata koje podupiremo i uvjeriti se da donirana sredstva ostvaruju svoju svrhu“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.

HBOR je u svibnju 2025. godine Gradu Konjicu odobrio donaciju u iznosu od 100 tisuća eura za izgradnju nove čitaonice u Kostajnici, nakon što je postojeći objekt teško stradao u poplavama 2024. godine. Tim projektom nastavlja se potpora očuvanju prostora od posebnog značaja za lokalnu zajednicu te jačanju društvenog i kulturnog života hrvatskog naroda na području Konjica.

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