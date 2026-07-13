HBOR donirao sto tisuća eura za čitaonicu u Konjicu, a sad su bili u kontroli radova

Uz predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala, na sastanku su sudjelovali članovi Uprave Josip Pavković i Alan Herjavec, dok su Grad Konjic predstavljali Esad Omerović, Mirza Alibašić i Edis Macić, objavili su iz HBOR-a.

Predstavnici Grada izvijestili su ih da su, nakon privremenog zastoja uzrokovanog dodatnim geotehničkim ispitivanjima terena, radovi nastavljeni te se njihov završetak očekuje tijekom rujna ove godine.