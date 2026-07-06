Karlovačka županija, Pleternica i nekoliko općina dižu kredite za financiranje projekata

Karlovačka županija zatražila je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 12.2 milijuna eura.

Centri za starije, škole...

Sredstva u iznosu od 9 milijuna eura koristit će za financiranje kapitalnih projekata poput rekonstrukcije Područne škole Belavići - dogradnje male školske sportske dvorane, izgradnje školske sportske dvorane s pratećim prostorijama PŠ Belaj, rekonstrukcije PŠ Jarče Polje, rekonstrukcije OŠ Slunj - dogradnje školske sportske dvorane te rekonstrukcije i dogradnje školske sportske dvorane uz PŠ Bosiljevo.

Za financiranje kapitalnog projekta izgradnje školske sportske dvorane PŠ Zagorje koristit će 3.2 milijuna eura.

Kredit je na 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,17 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Grad Pleternica dobio je suglasnost za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 10 mil. eura, a time će financirati kapitalni projekt "Centar za starije Pleternica".