Haradinaj: Prekrajanje granica poziv je na nove tragedije

Bilo kakvo prekrajanje granica i razmjena teritorija je poziv na nove tragedije na Balkanu, rekao je u subotu u Dubrovniku kosovski premijer Ramush Haradinaj u vrijeme kada se aktualizira tema razmjene teritorija između Srbije i Kosova, a za poštivanje postojećih granica izjasnio se i njegov hrvatski kolega.

Za očuvanje postojećih granica izjasnio se i hrvatski premijer.

"Poruke koje smo danas poslali jest da se trebaju poštivati granice, da bilo kakvi potresi koji bi mogli dovesti do destabilizacije u našem susjedstvu nisu dobri i stoga moramo voditi računa da postoje neka temeljna načela iza kojih stojimo i kao država i međunarodna zajednica", rekao je u izjavi novinarima.

Službeni Beograd i Priština vode dijalog pod okriljem Europske unije, a od nedavna je u sklopu tih pregovora aktualna tema razmjene teritorija s većinski srpskim odnosno albanskim stanovništvom.

Plenković je za nedavnog posjeta Berlinu rekao da se zauzima za poštivanje teritorijalnog integriteta i da treba biti vrlo oprezan s promjenom granica koje je nakon raspada bivše Jugoslavije potvrdila Badinterova komisija 90-ih.

Službeni Beograd i ministar unutarnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručili su hrvatskom premijeru da nije on taj koji će određivati granice Srbije, no Plenković nije usamljen u obrani granica bivših država, jer mnogi u Europi strahuju da bi to moglo otvoriti Pandorinu kutiju zahtjevima i drugih zemalja za promjenom granica.