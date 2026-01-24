Muhammad S.

Hamasovac pao u Berlinu: Pripremao napade na židovske objekte

24.01.2026 u 16:22

Njemačka policija uhitila je u zračnoj luci Berlin pripadnika terorističke organizacije Hamas kojeg se sumnjiči da je pripremao napade na židovske objekte u Njemačkoj, priopćilo je u subotu državno odvjetništvo u Karlsruheu

'Državno odvjetništvo je u petak navečer dalo uhititi 36-godišnjeg Muhammada S. nakon povratka iz Bejruta. Njemu se predbacuje članstvo u terorističkoj organizaciji Hamas i priprema terorističkih napada na židovske objekte u Njemačkoj', priopćilo je Glavno državno tužiteljstvo u Karlsruheu.

Kako se nadalje navodi, Muhammad S. je u kolovozu, u dogovoru s drugim članom Hamasa koji je već uhićen, dogovarao napade na židovske objekte i u tu svrhu je nabavio 300 komada bojevog streljiva.

Policija je još prošle godine uhitila nekoliko pripadnika iste skupine, između ostalog i u Londonu, pod optužbom da su pripremali napade na židovske objekte u Njemačkoj i Europi.

U Njemačkoj je od napada Hamasa na Izrael 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio, povećan broj napada na pripadnike židovske zajednice.

Situacija je posebice napeta u Berlinu gdje živi velik broj arapskih Palestinaca. Prema informaciji Organizacije za borbu protiv antisemitizma (RIAS), u Berlinu se dnevno bilježi sedam napada s antisemitskom pozadinom.

