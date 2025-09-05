Hamas objavio video s dva izraelska taoca

Palestinska militantna skupina Hamas objavila je u petak novi video s dva taoca oteta iz Izraela. Video prikazuje Izraelca Guya Gilbou-Dalala, dok se Alon Ohel može tek kratko vidjeti. Izrael takve snimke talaca osuđuje kao psihološko ratovanje
Prvi video prikazuje Gilbou-Dalala u automobilu. Mladić kaže da je u gradu Gazi i da se nekoliko drugih talaca nalazi u tome području. Prema njihovim otmičarima, ondje će i ostati tijekom planirane izraelske ofenzive, rekao je Gilboa-Dalal.
Kasnije ga se može vidjeti kako razgovara s Ohelom. Nije jasno pod kakvim je okolnostima video snimljen i je li muškarac govorio svojom voljom ili pod pritiskom i prijetnjama. Snimka navodno potječe s kraja kolovoza.
Izraelska vlada planira ofenzivu na grad Gazu. Mnogi rođaci taoca boje se najgoreg za one za koje se vjeruje da su tamo.
"Guy, Alon i drugi taoci prevezeni su u Gazu i duboko strahujemo za njihove živote", rekla je obitelj Gilboa-Dalal, a priopćenje je objavio Forum obitelji talaca nakon što je objavljen video. "Moraju biti vraćeni kući."
Gilboa-Dalal i Ohel oteti su s festivala Nova blizu Pojasa Gaze 7. listopada 2023. godine. Obojici su sada 24 godine, a Hamas ih kao taoce drži 700 dana.
Izraelske vlasti vjeruju da se u Gazi nalazi ukupno 48 talaca, od čega 20 živih.