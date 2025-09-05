Hamas objavio video s dva izraelska taoca

Prvi video prikazuje Gilbou-Dalala u automobilu. Mladić kaže da je u gradu Gazi i da se nekoliko drugih talaca nalazi u tome području. Prema njihovim otmičarima, ondje će i ostati tijekom planirane izraelske ofenzive, rekao je Gilboa-Dalal.

Kasnije ga se može vidjeti kako razgovara s Ohelom. Nije jasno pod kakvim je okolnostima video snimljen i je li muškarac govorio svojom voljom ili pod pritiskom i prijetnjama. Snimka navodno potječe s kraja kolovoza.

Izraelska vlada planira ofenzivu na grad Gazu. Mnogi rođaci taoca boje se najgoreg za one za koje se vjeruje da su tamo.