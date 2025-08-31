abu obeida

Izrael smaknuo glasnogovornika Hamasa: Skrivao se u stomatološkoj ordinaciji

Hamas je ostao bez još jednog visokog dužnosnika
Hamas je ostao bez još jednog visokog dužnosnika Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD
Abu Obeida, glasnogovornik Hamasova oružanog krila, ubijen je u zračnom napadu na grad Gazu, priopćio je u nedjelju Izrael a prenosi BBC

Izraelski ministar obrane Israel Katz čestitao je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) i sigurnosnoj agenciji Shin Bet na "besprijekornoj izvedbi" u objavi na X-u.

Hamas nije potvrdio smrt svoga glasnogovornika. Palestinska oružana skupina ranije je rekla da su u izraelskim napadima na stambenu zgradu ubijeni deseci civila.

Katz je u nedjelju upozorio da će mnogi Obeidini "kriminalni partneri" biti meta u "jačanju kampanje u Gazi", čime se pozvao na nedavno odobreni izraelski plan za okupacijom grada Gaze.

Pronašli mu skrovište

Odvojeno, IDF i Shin Bet otkrili su dodatne detalje o subotnjim napadima čija je meta bio glasnogovornik Hamasa.

U zajedničkom priopćenju reli su da je operacija "bila moguća zbog prethodnih obavještajnih podataka koje su prikupili Shin Bet i IDF-ova Obavještajna uprava" koji su identificirali njegovo skrovište.

Pet projektila pogodilo je drugi i treći kat šesterokatnice iz dva različita smjera, ciljajući stan u kojem se nalazila stomatološka ordinacija.

Hamas još uvijek drži izraelske taoce
Hamas još uvijek drži izraelske taoce Izvor: Profimedia / Autor: Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial

Niz dugačkih govora

Obeida je bio među nekoliko preostalih viših članova Hamasova vojnog krila otprije napada na Izrael 7. listopada 2023. godine.

U zajedničkom priopćenju IDF-a i Shin Beta navodi se da je "služio kao javno lice Hamasove terorističke organizacije" i da je "širio Hamasovu propagandu".

Tijekom posljednje dvije godine, Obeida, za kojeg se vjeruje da ima oko 40 godina, održao je niz dugačkih govora protiv Izraela uime Hamasova oružanog krila, brigada al-Kasam.

U onome što je možda bio njegov posljednji govor u petak, Obeida je rekao da će sudbina preostalih izraelskih talaca biti jednaka kao i ona Hamasovih boraca, upozorivši Izrael protiv planirane okupacije grada Gaze.

