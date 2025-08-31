Izrael smaknuo glasnogovornika Hamasa: Skrivao se u stomatološkoj ordinaciji

Abu Obeida, glasnogovornik Hamasova oružanog krila, ubijen je u zračnom napadu na grad Gazu, priopćio je u nedjelju Izrael a prenosi BBC

Izraelski ministar obrane Israel Katz čestitao je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) i sigurnosnoj agenciji Shin Bet na "besprijekornoj izvedbi" u objavi na X-u. Hamas nije potvrdio smrt svoga glasnogovornika. Palestinska oružana skupina ranije je rekla da su u izraelskim napadima na stambenu zgradu ubijeni deseci civila. Katz je u nedjelju upozorio da će mnogi Obeidini "kriminalni partneri" biti meta u "jačanju kampanje u Gazi", čime se pozvao na nedavno odobreni izraelski plan za okupacijom grada Gaze.

Pronašli mu skrovište Odvojeno, IDF i Shin Bet otkrili su dodatne detalje o subotnjim napadima čija je meta bio glasnogovornik Hamasa. U zajedničkom priopćenju reli su da je operacija "bila moguća zbog prethodnih obavještajnih podataka koje su prikupili Shin Bet i IDF-ova Obavještajna uprava" koji su identificirali njegovo skrovište. Pet projektila pogodilo je drugi i treći kat šesterokatnice iz dva različita smjera, ciljajući stan u kojem se nalazila stomatološka ordinacija.