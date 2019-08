Hakeri napali središnji sustav ljubljanskih ljekarni

Šezdesetak apoteka na širem području Ljubljane zbog napada računalnim virusom na centralni informatički sustav radi smanjenim kapacitetom, potvrdila je u srijedu Lekarna Ljubljana, dodavši da se radi na ponovnoj uspostavi palog sustava

Stručnjaci za područje informatičke sigurnosti navode da bi istraga slučaja trebala pokazati gdje je došlo do upada u informatički sistem, je li on imao dovoljan stupanj zaštite i je li možda došlo do nezakonitog preuzimanja osobnih podataka pacijenata, odnosno korisnika usluga ljekarni.



Ucjenjivački kripto virusi kojima napadači zaključaju sve korisničke datoteke do kojih imaju pristup u Sloveniji su prvi put primijećeni 2012. godine i od tada su konstanta u računalnom kriminalu, a u većini slučajeva radilo se o slučajno odabranim žrtvama, u okviru "šire kampanje napadača", kazao je za medije Tadej Hren iz nacionalnega centra za analizu incidenata na području elektroničkih i informatički mreža SI-CERT, dodavši da u takvim slučajevima napadači zahtijevaju najmanje tisuću eura za šifru koja otključava blokirane sustave.