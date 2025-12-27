OPREZ NA CESTI

HAK upozorava: Sklisko je, moguća poledica, ali i odroni

B. S. / Hina

27.12.2025 u 08:06

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su odroni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru

U pomorskom prometu nema poteškoća.

