Gusti dim nedaleko od Autobusnog u Zagrebu: Dio kolodvora bez struje

Zvuk sirena i gust dim uznemirili su oko 15 sata sve koji su se zatekli u poslovnoj zoni Zagreba. Požar je buknuo između Avenije Marina Držića i Radničke ulice.

Kako smo doznali od zapovjednika JVP-a Zagreb, Siniše Jembriha, u 14.56 stigla je dojava o širenju gustog crnog dima iza trafostanice na Aveniji Marina Držića kod kućnog broja 10.

Jembrih je potvrdio da je požar ubrzo lokaliziran te da bi HEP trebao otkloniti kvar i popraviti nastalu štetu. Kako doznaje Večernji, dio Autobusnog kolodvora je bez struje. Tramvajski promet se odvija normalno.