požar

Gusti dim nedaleko od Autobusnog u Zagrebu: Dio kolodvora bez struje

M.Da.

16.11.2026 u 15:27

Požar u Držićevoj
Požar u Držićevoj Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Zagreb
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Zbog požara na trafostanici u Aveniji Marina Držića, gust dim se u jednom trenutku širio cijelom poslovnom zonom Zagreba

Zvuk sirena i gust dim uznemirili su oko 15 sata sve koji su se zatekli u poslovnoj zoni Zagreba. Požar je buknuo između Avenije Marina Držića i Radničke ulice.

Kako smo doznali od zapovjednika JVP-a Zagreb, Siniše Jembriha, u 14.56 stigla je dojava o širenju gustog crnog dima iza trafostanice na Aveniji Marina Držića kod kućnog broja 10.

Jembrih je potvrdio da je požar ubrzo lokaliziran te da bi HEP trebao otkloniti kvar i popraviti nastalu štetu. Kako doznaje Večernji, dio Autobusnog kolodvora je bez struje. Tramvajski promet se odvija normalno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oglasio se i odvjetnik

oglasio se i odvjetnik

Nova uhićenja zbog slučaja Jankomir: Među njima i doktorica
kaos u beogradu

kaos u beogradu

Beogradom se širi val nasilja: Gore automobili i lokali, pojavile se ozbiljne sumnje o pozadini napada
kraj rata?

kraj rata?

Što se događa u Rusiji? Procurile upute iz Kremlja

najpopularnije

Još vijesti