Grmoja šefici DORH-a: Kad odete, vjerojatno vam slijedi kaznena prijava. Sada nema smisla da se 'Zlata prijavljuje Zlati'

Saborska oporba u petak je u raspravi najavila neprihvaćanje Izvješća Glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2020. i zatražila smjenu glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zbog, tvrde, nefunkcioniranja DORH-a i nepostupanja u 'slučaju Žalac'

Tvrdi i kako slučaja, bivše ministrice za EU fondove Gabrijele Žalac osumnjičene za zloporabu u slučaju software, ne bi bilo da se nije uključio Ured europskog javnog tužitelja. Grmoja kaže i da je Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek zataškala slučaj. Jedini način na koji se može braniti je da nije pročitala izvješće USKOK-a, što također pokazuje da neodgovorno obavlja svoju dužnost i da nije adekvatna osoba za to mjesto, naveo je Grmoja.

I Peđa Grbin (klub SDP-a) poručio je da neće podržati Izvješće, zatraživši opoziv Glavne državne odvjetnice Hrvoj Šipek. Dodao je kako ona ne samo da nije pokrenula DORH, već je dovela do urušavanja cjelokupnog sustava. Grbin kaže kako to nije napad na one koji u DORH odgovorno žele radit svoj posao.

"U slučaju bivše ministrice Žalac predmet je držan u ladici, pa je u Izvješću za 2020. navedemo da su riješeni svi predmeti osim (tog) jednog koji je riješen početkom 2021., a znamo kako je riješen. S druge strane glavna državna odvjetnica ne poduzima mjere iz svojih ovlasti da bi osigurala funkcioniranje DORH-a i sve to su razlozi za razješenje", rekao je Grbin. Dodao je kako na čelu DORH-a "imamo osobu koja toga nije dostojna i koči one koji žele raditi svoj posao".

Napomenuo je kako Izvješće GDO o radu državnih odvjetništava u 2020. dolazi u saborsku raspravu tek na intervenciju oporbe, ustvrdivši kako se ministar pravosuđa nije ni udostojio doći u Sabor.

"To je slika HDZ-ove borbe za pravosuđe, stranke pravomoćno osuđene za korupciju", rekao je predsjednik SDP-a, ustvrdivši da institucije ne rade svoj posao. Kaže i kako je na saborskim zastupnicima, koji su dobili povjerenje građana, odgovornost da se 'zahvale GDO na radu i da na njezino mjesto dođe netko tko zna svoj posao'.