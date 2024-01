Grmoja o izborima: Suradnja s SDP-om moguća pod jednim uvjetom

'Ja to ne bih tako rekao, iako ja ne idem onim utabanim putevima kojim idu klasični političari, a to je laktarenje u mladeži, probijanje do pozicije, nego sam se u jednom malom gradu na jugu Hrvatske angažirao da promijenim lokalnu situaciju. Preko noći nam se dogodio neočekivani uspjeh, sada mogu reći da nismo bili spremni i nismo imali dovoljno iskustva i znanja. Naravno da onda, ako ne idete tim utabanim putem - može se stvoriti dojam da ste egzibicionist', rekao je Grmoja u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovća.

Dotaknuo se i moguće suradnje s SDP-om. Ustvrdio je kako bi moglo doći do suradnje ako SDP svoje obiteljske i migracijske politike uskladi s Mostovim, ali i kritizirao ljevicu zbog toga što to ne rade. 'Onaj tko je spreman prihvatiti naše reforme, od izbornog zakona pa do antikoprupcijskog. Nama je jako važna obitelj, sigurnost hrvatskih građana i demografija. Vidimo da ljevica neadekvatno reagira na situaciju s ilegalnim migracijama. Negiraju stvarnost. Njemački kancelar govori ono što su prije 10-15 godina govorile desne stranke u Njemačkoj', rekao je.

'Imamo nultu stopu tolerancije na ilegalne migracije. Kada bi netko od tih lijevih stranaka bio spreman pristati na te politike - možemo razmišljati o formiranju Vlade. Ovo nisu izbori na koje Most izlazi kako bi sudjelovao', kazao je.

Dodao je kako sa strankom Možemo ne mogu surađivati budući da su oni tu suradnju već sami odbili. 'S kandidatom za premijera nećemo žuriti jer vidimo da su se kandidati poput Sandre Benčić ispuhali. Možemo razgovarati s onima koji su za suradnju otvoreni. Znamo tko nije otvoren. Postoje stranke koje su rekle da pod cijenu toga da HDZ ostane na vlasti - neće ići s nama', zaključio je.

'HDZ je ispražnjen od ikakvih vrijednosti'

Grmoja je skeptičan kada se radi o suradnji s DP-om budući da su i sami rekli da "idu s HDZ-om poslije izbora".

'Mario Radić je otvoreno rekao da oni idu s HDZ-om poslije izbora, a onda, kada je vidio što je rekao - kazao je da mogu i s Mostom. HDZ treba poslati četiri, a možda i osam godina u oporbu. Mislim da bi to bilo dobro i za HDZ. To je stranka koja je ispražnjena od ikakvih vrijednosti', rekao je.

Dotaknuo se i ljevice te ustvrdio da je SDP "odbacio radništvo". 'Imamo progresivnu ljevicu sa suludom "woke" ideologijom gdje je praktički sve jednako vrijedno. Ja to ne smatram, mislim da postoje vrijednosti, institucije i uzusi koji omogućuju da društvo funkcionira. SDP se želi natjecati s Možemo. Odbacili su radništvo i sada se bave manjinskim pitanjima koja su postala ključ za legitimaciju progresivno lijevih politika', istaknuo je. 'To je društvo koje mi nikako ne možemo podržati. Sloboda je važna, ali nema slobode bez odgovornosti', zaključio je.

'Dio medija ne želi da afera "Fortenova" postane afera'

Komentirajući događanja u Fortenovi, i novu aferu te činjenicu da nije medijski popraćena, Grmoja je ustvrdio da "dio medija ne želi da ta afera postane afera". 'Imamo nekoliko situacija, dio medija ne želi da to postane afera jer dobar dio medija ovisi o tajkunu kojeg sam ja prozvao, a to je Pavao Vujnovac. On je prije 10-15 godina za emisiju HRT-a bio statist, sumo hrvač. Kako netko tko je bio konobar, statist i sumo hrvač - preko noći postaje čovjek koji kontrolira hrvatsko gospodarstvo, energetiku, luke i Fortenovu', zapitao se Grmoja. 'Ogroman novac ide i prema medijima. Pratio sam kako i koji medij što piše. To je na prvu kompleksno, nije jednostavno i ne možeš objasniti kao što se može objasniti afera 'Plin za cent'', dodao je.