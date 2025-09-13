Grmoja namjerava postati predsjednik Mosta: Ne pristajemo na poniženje

'Preživjeli smo sve udare i pokušaje da nas se ugasi ili stavi pod kontrolu. Ostali smo jedini izvan dohvata vladajućeg HDZ-a i struktura tzv. duboke države. Nismo po volji ni lijevima, ni lažno desnima jer smo svoji ', napisao je Grmoja na Facebooku.

Istaknuo je da se Most zalaže za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima. Poručio je da je otvoren za okupljanje na političkom spektru, ali 'ne pod svaku cijenu', već samo u interesu Domovine i Mosta.

'Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku', istaknuo je. Građanima je poručio da Most nije samo stranka, nego, kako kaže, narodni pokret ljudi koji ne pristaju na poniženje, korupciju i nepravdu.

Unutarstranački izbori, na kojima će se birati predsjednik, predsjedništvo i Glavni odbor stranke po načelu 'jedan čovjek - jedan glas', trebali bi biti raspisani krajem rujna ili početkom listopada, potvrđeno je Hini, a Grmoja će, pobijedi li, nasljediti Božu Petrova koji je na čelu Mosta već više od desetljeća.