Grlić Radman u Americi: Sastat će se s Trumpovim ljudima, evo o čemu će razgovarati

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman boravi ovaj tjedan u posjetu SAD-u gdje će naglasak u nizu razgovora s američkim dužnosnicima biti energetika, pristupanje Hrvatske OECD-u i stanje u BiH, rekao u ponedjeljak Hini vioski izvor iz MVEP-a

Grlić Radman bit će u Sjedinjenim Državama od ponedjeljka do srijede, a uz bilateralne razgovore sudjelovat će na nekoliko okruglih stolova, sastanaka i panela, stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova. "Naglasak boravka je jačanje veza i razgovora s administracijom i bliskim krugovima Donalda Trumpa na temama poput energetike, (LNG, JANAF, Južna interkonekcija), pitanja članstva RH u OECD-u i pitanja sigurnosti u BiH i na zapadnom Balkanu. Naravno, jedna od tema bit će i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji još stoji u Senatu", rekao je izvor za Hinu.

Povezivanje Hrvatske i BiH plinom Američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel rekao je ranije u ponedjeljak da je provedba projekta povezivanja plinskih mreža Hrvatske i Bosne i Hercegovine što Amerikanci smatraju izuzetno važnom. Ginkel je podsjetio da se prije dva tjedna tim povodom sastao s čelnicima vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH koji su i prihvatili novi prijedlog da se novi međudržavni plinovod izgradi dodjelom koncesije američkoj privatnoj tvrtki. Izgradnjom Južnoj interkonekcije, odnosno povezivanja BiH s plinskom mrežom u Hrvatskoj preko Zagvozda i Posušja, BiH bi se oslobodila sadašnje ovisnosti o plinu iz Rusije, a istodobno bi dobila pristup LNG terminalu na Krku preko kojega se u Europu doprema američki ukapljeni plin. Razlog zbog kojeg to nije napraveljno ranije bio je prijepor između bošnjačkih i hrvatskih stranaka o tome tko bi bi taj projekt vodio.

Širenje energetskog partnerstva Ministar Grlić Radman bi se u SAD-u među ostalima trebao bilateralno sastati sa zamjenikom ministra energetike SAD-a Jamesom P. Danlyjem te prisustvovati panelu na temu širenja energetskog partnerstva SAD-a s Hrvatskom i Inicijativom triju mora. Na tome će panelu govoriti o važnosti RH u energetskoj opskrbi srednje i jugoistočne Europe. Inicijativa triju mora zajednički je hrvatsko-poljski projekt kojem su SAD od početka davale snažnu potporu. Visoki izvor najavio je i ministrov posjet Zakladi Heritage, konzervativnom think-tanku sa sjedištem u Washingtonu, i razgovore s tamošnjim vodećim ljudima poput Maxa Primorca.

Gordan Grlić Radman o Milanoviću Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL