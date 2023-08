Grlić Radman nakon posjeta navijačima: Djelovali su zbunjeno, nisu ni svjesni situacije

Bilo je dirljivo. Oni su svjesni svih napora koje smo uložili i premijer i ja sa svojim grčkim kolegama. I kolega Malenica sa svoje strane. To je jamstvo sigurnosti da im se neće ništa u tim zatvorima dogoditi. Sad žele što prije kući, ali to ne ovisi o nama nego o neovisnom grčkom pravosuđu. Što se tiče uvjeta u zatvorima oni su zbrinuti.

"Posjetio sam najveći grčki zatvor Kordalos gdje je osam mladih ljudi, hrvatskih državljana. Oni su djelovali zbunjeno, nisu ni svjesni u kakvoj su situaciji sada, ali sam ih ohrabrio, jer Vlada i svi mi, uvijek smo uz naše državljane, bez obzira gdje su i što su počinili. To je naša ljudska i profesionalna obaveza.

Naše veleposlanstvo ih redovito obilazi. Svi su u redu. Mi ovdje govorimo o zatvorskim uvjetima, ali ono što je važno je da se nitko od njih nije žalio da im nešto nedostaje. Sigurni su. Upravo su njih osam izdvojeni u jednoj posebnoj jedinici. Izrazili su zadovoljstvo brigom", kazao je ministar za Novu TV.

Na pitanje jesu li vidjeli i jesu li upoznati sa snimkom, ministar odgovara: "Nismo o tome govorili, ali pitanje o snimci je postavljeno i našem i grčkom premijeru. No, obojica su otklonila mogućnost osobnih komentara, to ostaje na istražiteljima", kaže.

"Baca li snimka neko novo svjetlo na istragu? Ministar kaže: "To ćemo vidjeti. Ovih dana to treba biti ispitano i istraženo. Teško je to komentirati. U svakom slučaju dobro je eliminirati bilo kakvu upletenost hrvatskih državljana u nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Ubojstvo treba rasvjetliti. Naravno da svaki daljnji korak u istrazi može otkloniti bilo kakvu sumnju i olakšati njihov položaj".

Hrvatska je predala prijedloge grčkoj strani. Hrvatska traži da se Dinamovim navijačima zajamči sigurnost, omogući pravično i brzo suđenje i deportacija onih koji ne podliježu kaznenoj odgovornosti.