Grbin: SDP nastavlja pregovore s Domovinskim pokretom, evo što je na stolu

'Ja sam danas spomenuo, primjerice, pitanje univerzalnog dječjeg doplatka . O njemu se govorilo, HDZ ga je najavljivao, sve oporbene stranke su ga prošle godine podržale. Zagovarali smo ga svi. Imamo jednu drugu stvar, svi zadnjih dvije godine govorimo da je način obračuna mirovina odnosno njihovog usklađenja s inflacijom, plaćom pogrešan. Mi smo predložili zakon. To je isto jedna od stvari oko kojih se možemo dogovoriti. Mi imamo zemlje koje su imale izbore prije šest mjeseci, kao što je Nizozemska, koje nisu u međuvremenu konstituirale vladu, ali to ne znači da te zemlje trebaju biti u paralizi i da ta vlada koja je tehnička ne treba imati', rekao je Grbin.

Rekao je da u stranci smatraju logičnim da, ako do dogovora za većinu dođe, predsjednik Sabora bude iz SDP-a kao stranke koja je dobila najviše mandata od svih dosad oporbenih stranaka, a nije htio dati konkretan odgovor bi li se u nekoj kombinaciji moglo dogoditi da to mjesto dobije neka druga stranka, primjerice Domovinski pokret i njegov čelnik Ivan Penava, što je također bila jedna od špekulacija koja se ovih dana pojavila u medijima. No, naglasio je da on neće biti predsjednik Sabora.

'Ono što vam sigurno mogu sada reći da ja kao prijedlog za predsjednika Sabora nisam na stolu, niti je to prijedlog koji bi od nas išao', kaže Grbin. I daljje smatra da je angažman predsjednika RH Zorana Milanovića u kampanji SDP-a bio dobar potez.

'Mislim da je Zoran Milanović pokazao veliku odgovornost i napravio je nešto što je dobro. Prvo, izbore je stavio u srijedu, što mislim da bi trebao postati hrvatski standard jer što će nam izbori, ako na njih ljudi ne izlaze. I drugo što je pokazao odgovornost za politički trenutak u kojem se Hrvatska nalazi i uključio se. Odluke Ustavnog suda su bile takve kakve su bile. Sada analizirati šta bi bilo kad bi bilo', rekao je Grbin i dodao da je koaliciji Rijeke pravde to donijelo pet mandata više nego što je osvojio 2020. i da sada razgovaraju oko konstituiranja Sabora.

Iako je prije izbora najavljivao da će će dati ostavku na mjesto predsjednika SDP-a ako njihova koalicija ne pobijedi, sada to ipak neće učiniti, a rekao je da će za nekoliko mjeseci stranka imati unutarstranačke izbore te da će tada sve biti poznato.