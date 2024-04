Grbin: Promjenu koja je u Hrvatskoj krenula, ni HDZ niti Ustavni sud zaustaviti ne mogu

'Međutim, to ne znači da će pregovori koji slijede tako završiti, ali ako dođe do toga i Hrvatski sabor izglasa da predsjednik Vlade RH postane Zoran Milanović, volio bih vidjeti da Ustavni sud donese odluku da on to ne može biti i poništi volju građana koji su nas u Hrvatski sabor izabrali', odgovorio je na pitanje je li legalist.

Također je istaknuo da bi bilo pošteno da su ovu odluku donijeli prije izbora jer je ovo sada prevara birača. Već su tada mogli reći koje su posljedice nepoštivanja njegove odluke.

Smatra kako je sada prioritet konstituiranje Sabora.

'Dok Sabor ne zasijeda, Vlada može donositi uredbe sa zakonskom snagom. Ovoj Plenkovićevoj Vladi se ta ovlast mora oduzeti jer pitaj Boga što su oni sve u stanju napraviti, a ova odluka Ustavnog suda ide u tom smijeru', rekao je Peđa Grbin.

Mandatar, rekao je šef SDP-a, može biti i netko drugi, tko nije Zoran Milanović. Istaknuo je kako je on njihova prva opcija, ali su pred njima razgovori, a otvoreni su i razgovaraju sa svim strankama koje su prije izbora rekle da im je 'sadašnje stanje neodrživo'. Dodao je kako će poštovati Ustav, a ne 'proizvoljno tumačenje Miroslava Šeparovića za koje argumenata u Ustavu ne može pronaći nitko, pa ni on sam, pa je obrazloženje sveo na riječi 'zato što sam ja to rekao, eto zašto'.

'Miroslav Šeparović nije odgovorio na pitanje zašto je Ustavni sud izašao iz svojih okvira. Oni su očito u tolikoj panici da pokušavaju sve što mogu da spriječe da do promjene dođe, ali ovu promjenu koja je u Hrvatskoj krenula ni HDZ niti Ustavni sud zaustaviti ne mogu. Ova odluka pokazuje na što su sve spremni. To je ona životinja stjerana u kut', komentirao je Grbin.