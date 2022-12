Grbin: Plenkovićeva 'godina isporuke' je kićenje tuđim perjem!

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a u subotu, šef stranke Peđa Grbin izvijestio je da su usvojili politiku priuštivog stanovanja koja za cilj ima da građani lakše dođu do krova nad glavom, a premijerovo stalno isticanje 'godine isporuke' nazvao je kićenjem tuđim perjem.

„Hrvatska realnost je da s jednom mjesečnom prosječnom plaćom pod uvjetom da je kvadrat 2000 eura, ako ne jedeš i ne piješ, svaka dva mjeseca možeš kupiti jedan kvadrat stana pa do kraja godine kupiš šest kvadrata, a za deset godina možda dobiješ stan od 60 kvadrata što bi trebala biti norma za tročlanu obitelj”, izvijestio je Grbin nakon sjednice Glavnog odbora.

Tu realnost, istaknuo je, moramo promijeniti ako želimo da ljudi u ovoj zemlji žive dostojanstveno, a SDP je pripremio stambenu politiku. Naš je cilj da ljudi mogu doći do krova nad glavom, da ne moraju ostajati sa svojim roditeljima u prosjeku do 33. godine, a češće i duže, i da ne moraju pobjeći glavom bez obzira iz Hrvatske u neku drugu zemlju gdje će to moći napraviti, kazao je.