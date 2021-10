Grbin: Ovo nije moj poraz nego plod politike mojih prethodnika u SDP-u

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u petak je, nakon što je rasfomirao stari i osnovao novi Klub zastupnika SDP-a s 14 zastupnika, poručio da gubitak 18 zastupnika nije njegov osobni poraz nego plod politike i izbornog poraza prijašnje garniture u stranci

"Klub SDP-a nastavlja funkcionirati u Saboru sa zastupnicama i zastupnicima koji su članovi SDP-a i nastavit ćemo raditi svoj posao za koji su nas građani izabrali", rekao je Grbin za Hinu nakon što je u petak poslije podne osnovan novi, više nego dvostruko manji Klub zastupnika SDP-a..

Na pitanje kako komentira to što SDP-ov Klub više nije najveći oporbeni u Saboru, odgovara da mu je žao što je dio kolegica i kolega članova SDP-a odlučio krenuti svojim putem, ali to je, kaže, njihova samostalna odluka. "Bez obzira na to je li nas 14, 18 ili 28 mi znamo koji nam je posao i radit ćemo ga", poručio je.

"Kao predsjedniku stranke naravno da mi nije drago što je dio zastupnika SDP-a odlučio krenuti svojim putem, ali to ne smatram svojim porazom nego plodom politike onih koji su vodili stranku na prošle parlamentarne izbore i poraza koji su na njima doživjeli, kao i činjenicom da se ni nakon tog poraza nisu opametili i shvatili da je jednostavno došlo vrijeme da se okrenu neke stranice", kazao je upitan smatra li osobnim porazom što je ostao bez više od polovice saborskih zastupnika.