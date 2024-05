Grbin o ostavkama vukovarskih SDP-ovaca: Nije mi drago, ali stranka ide dalje

Grbin je to rekao nakon konstituirajuće sjednice Kluba zastupnika SDP-a uoči sutrašnje konstituirajuće sjednice 11.saziva Hrvatskog sabora. SDP-ov Klub zastupnika brojit će 37 zastupnika, rekao je Grbin, dodavši da će on i dalje biti predsjednik Kluba, a potpredsjednici Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš Dončić i Arsen Bauk . Predložili su i članove tijela koje je sutra nužno konstituirati, a što se tiče potpredsjednika Sabora i ostalih radnih tijela Sabora, o tome će razgovarati s ostalim strankama oporbe nakon što bude jasno koja im mjesta pripadaju, što ovisi o tome koje će odbore uzeti vladajući.

"Očekujem da ćemo o tome najranije razgovarati u petak ili početkom sljedećeg tjedna", izvijestio je Grbin nakon što je u stranačkoj središnjici okupio novi stranački Klub koji u 11. sazivu Sabora ima 37 zastupnika. Komentirajući pismo 13-ero Vukovaraca koji su podnijeli ostavke, nezadovoljni i razočarani što će umjesto Vukovarke Biljane Gaća na mjesto Predraga Freda Matića kao zamjena ući glavni tajnik Marko Krička, Grbin kaže da mu 'nije drago, ali stranka ide dalje'.

"Kada se sastavljaju liste i određuju zamjene, to izaziva određeni nemir i prijepore unutar članstva, ima i zadovoljnih i nezadovoljnih. U nekim strankama to se rješava iza zatvorenih vrata, u SDP-u se to, kao i mnoge druge stvari, rješava pred javnošću", rekao je Grbin. Dodao je da je to posljedica činjenice što je SDP demokratska i otvorena stranka. Upitan je li obećao Gaći da će ući u Sabor kao zamjena Matiću, kazao je da u to neće ulaziti.