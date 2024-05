Grbin ga izbacio iz Sabora, on mu žestoko odbrusio: 'U vrhu SDP-u su ostali samo uhljebi i titoisti'

'Zar nije ta stranka dovoljno devastirana? Zašto njezino vodstvo živi u strahu od ljudi s dobrim rezultatima? Grbin je isprva rekao da će biti tehnički predsjednik do izbora, a sada navodno opet pokazuje želju za novom kandidaturom. Ali zašto ne poštuje dogovor? Osobno sam bio spreman za Sabor, bio sam spreman otići s pozicije šefa kirurgije na kojoj imam bolju plaću, i samostalno sam iz svog džepa financirao svoju kampanju da bi me se sada ovako tretiralo. Pa ne radi se ovdje samo o meni, postoje i ljudi koji su mi pomogli, koje smo okupili', rekao je jučer.

Danas ide i korak dalje:

'Da, postojao je dogovor, doduše usmeni, a pretpostavljam da je Grbin isto obećao i Mati Vukušiću. Apsurdno je da me se sada proziva za članstvo u udruzi HDSSB, dakle s početka njenog djelovanja, kada me je onamo pozvao istaknuti član SDP-a i kada je Slavonija doista bila u najtežoj situaciji. Iz HDSSB-a sam, uostalom, izašao čim su se počeli ideološki pozicionirati i nastavio sam djelovati kao nezavisni sve dok me nisu pozvali iz SDP-a', kaže Haj-Barakat za tportal.

'A što je s Grbinom? Zašto me stavio na listu ako mi to zamjera? I odakle mu uopće pravo tako nešto potezati kad je on istupio iz SDP-a zato što je Ivica Račan položio cvijeće na grob prvog predsjednika Franje Tuđmana, kojemu sasvim sigurno ne možemo spočitavati da nije antifašist? Odakle Grbinu kredibilitet ako znamo da naizust zna i pjeva Thompsonove pjesme, pa i one koji počinju ustaškim pozdravom? Koliko on drži do antifašizma', pita se ovaj našički SDP-ovac.