Grbin kolegama u SDP-u: Ili dokaze na sunce, ili šutite i pokrijte se ušima!

Saborski zastupnik Peđa Grbin (SDP) kritizirao je na Facebooku kolege iz vlastite stranke koji relativiziraju posljednje rezultate mjesečnog istraživanja Crobarometar tvrdeći da Živi zid nije prestigao SDP po rejtingu političkih stranaka i napadaju agenciju Ipsos Puls, optužujući je za sukob interesa jer osim istraživanja rejtinga stranaka radi i razna istraživanja za potrebe Vlade, ministarstava, državnih agencija i javnih poduzeća

'Međutim, bojim se da iz ponašanja onih koji o takvom namještanju kontinuirano govore proizlazi upravo to, nepotkrijepljene tvrdnje o namještanju su jednako toliko štetne i dodatno će narušiti povjerenje u politički proces, a više od toga, ugled SDP-a. Zato: ili dokaze na sunce ili šutite, pokrijte se ušima i shvatite napokon što je pravi uzrok kaosu u stranci!', poručio je Grbin, najaktivniji govornik u sabornici u 2018. godini prema podacima informacijske službe Hrvatskog sabora, kolegama iz SDP-a.

No, potom je uputio i žestoku kritiku vodstvu stranke.

'Ovaj put glavni izvršitelj je agencija Ipsos puls i njihov djelatnik Ante Šalinović kao realizator Plenkovićevih naloga. Ta ista agencija osim istraživanja rejtinga stranaka radi i razna istraživanja za potrebe Vlade, ministarstava, državnih agencija i javnih poduzeća. Dakle u pitanju je očiti sukob interesa. Najnovije lažno istraživanje koje je ova agencija objavila kaže da je Živi zid prestigao SDP i to je Plenkoviću i dotičnoj agenciji bio cilj, to je bio njihov dogovor kako bi rušili SDP. Građani moraju znati istinu, a istina je da je SDP po podršci daleko ispred Živog zida, suprotno od onog što žele podvaliti građanima Plenković i Šalinović. Po materijalnim dokazima do kojih smo došli s raznih strana pa čak i izvan države, razlika je gotovo dupla ali u korist SDP-a', naveo je Vukas na svom Facebook profilu, ispričavajući se Novoj TV koja je 'u najboljoj namjeri željela objektivno informirati građane o rezultatima ove agencije', ali 'očito je da nažalost ni oni nisu znali o kakvoj se prevari radi'.