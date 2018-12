Crobarometar: HDZ najjači, Živi zid za dlaku ispred SDP

HDZ godinu završava kako je i počeo - kao najjača stranka i uživa potporu 28,9 posto ispitanika, pokazuje mjesečno istraživanje Crobarometar, Dnevnika Nove TV

U prosincu se dogodilo to da su dvije stranke izjednačene. Živi zid je rastao brže od SDP-a i razlika je 0,1 posto za Živi zid. No, sve to je u statističkoj grešci.

Živi zid tako osvaja 14,9 posto, a SDP 14,8 posto. Zanimljivo, SDP je samo 2 puta bio treći izbor i to u rujnu i studenom 2014.