Grbeša: Trump igra na kaos i destrukciju, on je propagandni meastro!

Donald Trump, podsjetimo, Zelenskog je nazvao diktatorom, te mu poručio da 'brže radi ili bi mogao ostati bez države'.

Cijelu situaciju za Večernji list prokomentirala je profesorica i analitičarka Marijana Grbeša.

'Današnji Trumpov istup, kao i ostali posljednjih tjedana, pokazuju da Trump koristi strategiju kaosa. Nepredvidivost, brzina i stalno zasipanje javnosti novim, šokantnim potezima i izjavama glavni su elementi te strategije. Iako se ne čini tako, malo je toga u Trumpovim nastupima slučajno ili hirovito. Post o Zelenskom vrvi isprobanim, protuukrajinskim narativima - Zelenski je osrednji komedijaš, svoj novac trošimo na tuđi rat, Zelenski je diktator bez izbora itd. No, ako ćete na takve propagandne teze odgovarati zdravorazumski, izgubit ćete. Jer, što je Trump nego osrednja reality zvijezda? Ako je Zelenski diktator bez izbora, što je onda Putin? No, sve to skupa posve je nebitno. Trumpove poruke igraju na najniže populističke strasti i protiv toga se ne možete boriti apelom na činjenice, zdrav razum ili demokratske vrijednosti', kaže Grbeša.