Gradonačelnik Petrinje: Funkcija stožera za sanaciju posljedica potresa je određena za izbore, HDZ želi pokazati svoje političke mišiće

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović za N1 televiziju govorio je o stanju u gradu sto dana od potresa, a nije se libio kritika na račun Stožera civilne zaštite koji je zadužen za sanaciju posljedica od potresa, a na čijem je čelu ministar branitelja Tomo Medved

'Taj Stožer koji je u vojarni funkcionira na specifičan način. Volio bih da su više locirani u samom gradu, ne da su zatvoreni u vojarni do koje ne može doći ni jedan građanin. Oni tu imaju više političku priču koja je vezana prije svega na samu kampanju, a znamo da je mjesec i nešto do izbora. Sama funkcija Stožera je određena za izbore, HDZ želi pokazati svoje političke mišiće. Nama sutra fali 300 do 400 kontejnera kako bi mogli ljude zbrinuti. Ljudi ne žele napustiti svoj dom. Vidimo da država ima neke kontejnere, a mi kao lokalna jedinica ne možemo do njih doći', ', rekao je Dumbović.

Dodao je i kako je država pokazala da vodi politiku 'daleko od oka, daleko od srca' te da građani gube povjerenje koje su eventualno dosada imali.

'Ljudi ne žele ostati getoizirani u jednom naselju i da žive kao plemena, žele svoj objekat', naglasio je petrinjski gradonačelnik.