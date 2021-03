HDZ odgovorio Dumboviću: Vi ste stvorili kaos u Petrinji! Da imate imalo ljudskosti, odstupili bi s mjesta gradonačelnika

Nakon što je zbog jučerašnjeg verbalnog napada petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović prozvao Most i HDZ, iz lokalnog HDZ-a stigao mu je odgovor

'Nakon više od dva mjeseca od potresa koji je zadesio petrinjsko područje, nakon više od dva mjeseca kaosa, nakon više od dva mjeseca nesnalaženja, obezglavljenosti i dezorijentiranosti gradske vlasti, odbijanja bilo kakve pomodi, podjele doniranih sredstava bez kriterija, neisplate 40 milijuna kuna koje smo (u siječnju) dobili od države za hitne sanacije šteta i od svih ostalih donatora, neobavještavanja građana o najbitnijim temama koje znače njihov ostanak ili odlazak iz grada, gradonačelnik otvara front sa svima koji mu se usuđuju suprotstaviti . Nakon prijetnji, sada mobilizira sve koji mu se usuđuju stati na put. Pri tom se postavlja pitanje, kakav je to put gradonačelnika. Ima li na tom putu uopde građana ovoga grada? Ili su na tom putu samo gradonačelnik i njegova trgovačka društva!?', stoji u priopćenju petrinjskog HDZ-a.

Podsjetimo, petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića jučer su verbalno napali nezadovoljni građani, a on je za napad okrivio prvo Most, a danas je u tom kontekstu spominjao i HDZ.

'Iza toga sigurno stoji Most, ali mislim da se dijelom uključio i HDZ. Dobra suradnja i interesi koji su tu bili osam godina, da mene maknu s vlasti. Ne mogu vjerovati, ali mislim da HDZ ima prste u tome. Jučer je došla ministrica Tramišak na sastanak, čuli su da su dole ljudi koji traže određena prava. U dogovoru s njezinim protokolom promijenili su nam raspored i otišli smo u vatrogasnu postaju u kojoj smo i bili kad su nas napali. Izložili su nas vatri, priča je išla direktno prema tome u dogovoru s gđom Lucom Gašpar Šako i glasnogovornikom HDZ-a. Ovdje Most i HDZ sigurno surađuju, to garantiram', kazao je Dumbović za N1.