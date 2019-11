Grabar-Kitarović: Zapjevat ću opet i neću se ispričavati zbog toga

Kolinda Grabar-Kitarović, aktulana predsjednica RH, koja ušla u utrku za novi mandat pjevala je preksinoć Milanu Bandiću, zagrebačkom gradonačelniku povodom njegovog 64. rođendana, a tim povodom poklonila mu je i tortu na kojoj je slika njih dvoje i održala prigodan govor. Nakon što su društvene mreže preplavile snimke s te večeri oglasili su se iz Ureda predsjednice

„Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati: jer nisam bitna ja. Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Meni je ta zemlja toliko bliska. Volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega, nego jednak kao on… I zato ću zapjevati, jer pjesma i rane i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine.“

Povodom medijskih napisa koji u uobičajenoj maniri nastavljaju praksu napadanja i izrugivanja, predsjednica Grabar-Kitarović poručuje: “Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga.”", stoji u priopćenju.