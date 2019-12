Grabar-Kitarović oštro uzvratila Škori i Milanoviću: Prvog proziva da je 'tamburao po Americi' a drugog zbog jastoga u Taču

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a i još uvijek aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović osvrnula se na Twitteru na poruke koje su danas s predizbornih skupova u Sinju te zagrebačkom Lisinskom odaslali njezini protukandidati

Nešto detaljnije je progovorila o protivnicima tijekom dana, kad je posjetila Sinj, Makarsku i Split. 'Što se tiče autentičnog HDZ-a, pitam se otkud to najednom. Ja sam u svojoj domovini od svojega rođenja bila i u najtežim vremenima, početkom devedesetih. Nekad treba pitati gdje si bio kad je grmilo, neki su tamburali po Americi, dok smo mi ovdje davali potporu svojim ljudima, svojoj vojsci, svojim oružanim snagama. A kad je riječ o HDZ-u, trenutno kao predsjednica naravno nisam član, međutim, nikada nisam okrenula leđa HDZ-u niti sam u stranci bila zbog političkog profita. Pridružila sam se stranci krajem osamdesetih godina kao pokretu za koji sam prepoznala da je pokret za slobodnu i neovisnu Hrvatsku', rekla je predsjednica, a prenosi N1.

Grabar-Kitarović je odgovorila i Zoranu Milanoviću, koji ju je prozvao rekavši da kao ministrica u Sanaderovoj Vladi nije bila u Vukovaru. "Kao građanka bila sam u Kninu i u Vukovaru. Netom nakon oslobođenja Knina, mislim da je to bilo dva dana nakon oslobođenja Knina, u Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju djecu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvijek odlaziti i u Knin i u Vukovar", poručila je Grabar Kitarović.

Istaknula je da se predizborna kampanja od samog početka spušta na osobnu razinu. "Još nisam vidjela nijedan jedini program osim svojega i nastojim govoriti o programu, međutim, prisiljena sam odgovarati na ovakva pitanja, jednostavno zato što me vi pitate da odgovorim na to. A gospodinu Milanoviću mogu reći, za njega vrijedi sve živo, i Tuđman i Tito i komunizam, odnosno socijaldemokracija i suverenizam, što god mu odgovara, pa i jastog u Taču", rekla je Grabar Kitarović.