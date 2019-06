Grabar Kitarović: Ne žalim zbog Vučićeva posjeta, opet bih ga pozvala

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u srijedu kako nimalo ne žali zbog posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj i da bi ga opet pozvala.

"Znajući i danas koliko mi i dalje prigovaraju i koliko su mi neki tada prigovarali i napadali me radi njegova posjeta, najlakše bi bilo otkazati taj posjet. Da sam mislila na sebe i na svoj 'rejting', to bih zasigurno i učinila. Ali kako ću krenuti u ispunjenje onoga što sam obećala obiteljima diljem Hrvatske ako ne pokrenem prvi korak bez obzira kakvi rezultati i posljedice bile", kazala je Grabar Kitarović na predstavljanju knjige "Nestali u Domovinskom ratu 2".

Naglasila je i da je u Vučićev posjet uložila puno svog političkog kapitala te podsjetila kako je pokojni predsjednik Franjo Tuđman razgovarao s Miloševićem kako bi riješio rat i proveo mirnu reintegraciju, "jer to je jedini način".

Poručila je da to pitanje neće riješiti EU, već to možemo samo mi sami, a za to je potrebna i druga strana.