Gotovina o vukovarskom prosvjedu: Svatko ima pravo reći što misli. I to mu nitko ne smije uskratiti

'Mi živimo u demokraciji. Svi imamo pravo reći slobodno što mislimo. Za boga miloga pa kakva bi to bila država? Ne bi to bila demokracija. Svatko ima pravo reći što misli. I to mu nitko ne smije uskratiti li ugroziti njegovu sigurnost', rekao je to general Ante Gotovina komentirajući prosvjed u Vukovaru

Na njemu osobno nije bio jer, kaže, nije mogao. 'Radio sam svoj posao i bio sam na moru', objasnio je. Gotovina je s novinarima razgovarao nakon što je promatrao vojnu vježbu Velebit 18, u društvu Mladena Markača, javlja hrt.hr.

'Uvijek me raduje naći se s mojim prijateljima. Prošli smo dugo godina zajedno. U ratu, danas u miru. I ono što nikada ne smijemo zaboraviti - oružane snage su jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti. One nam garantiraju sigurnost i čuvanje naših sloboda. I to je njihova trajna zadaća', rekao je govoreći o vježbi.

NAJVEĆA VOJNA VJEŽBA OD RATA Na veliko finale Velebita 18 stigli umirovljeni generali: Gotovina ostao u civilu, no ne i Domazet Lošo Pogledaj galeriju 31