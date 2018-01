Goran Marić: Rukometaši nisu kauboji, nego hrvatski sokolovi

Ministar državne imovine Goran Marić objavio je post na Facebooku u kojem je nahvalio atmosferu na utakmici Europskog prvenstva u rukometu između Hrvatske i Norveške u zagrebačkoj Areni te poručio da je to Hrvatska kakvu želi vidjeti svugdje, a ne samo u dvoranama

'To je Hrvatska koja ima i glavu i srce', napisao je nadahnuti ministar i u istom tonu nastavio poručivši da je to Hrvatska 'koja je spremna, sposobna, svjesna, pristojna, učinkovita, galantna, bontonska i civilizirana, slična, sinonimna sebi samoj'.

Ministar je pohvalio i svečanu tišinu za vrijeme intoniranja suparničke nacionalne himne.

'Bravo za ovaj doživljaj, za ovu školu, za ove poruke nama u publici, Hrvatskoj, dalekoj Skandinaviji, Europi…', nastavio je nizati pohvale Marić.

Potom je odaslao i posebno hvala za poruke velikom dijelu mlade publike u Areni, od četiri pa do 24 godine.

'Oni su sinoć u Areni imali što vidjeti, naučiti! Nije to bila igra, bio je to istinski let hrvatskih sokolova. Tu sliku je moćno potvrdilo gromoglasno bodrenje srcem i pjesmom 'Zovi samo zovi, svi će sokolovi'…', napisao je ministar državne imovine na Facebooku.