'Susjedi nas se boje, a mi ne znamo uzeti milijarde koje su nam pred nosom'

Prije gotovo dva desetljeća država je donijela ambiciozan Program razvoja golfa koji je predviđao gradnju više od 60 novih igrališta za golf. Do danas su sagrađena samo dva, pored Zagreba i Umaga. Za usporedbu, Češka je u zadnjih 11 godina dobila više od 70 novih terena, a Slovenci se diče s njih 13. Država je sad, nakon čak deset godina pripreme, raspisala natječaj za naš treći ozbiljan teren za golf kod Skradina. Sva dosadašnja iskustva govore kako su male šanse da će se taj projekt i realizirati

Za razliku od Srđa, još uvijek je živ projekt izgradnje igrališta za golf Baštijunski brig , pored Biograda na Moru, ali pitanje je hoće li on ikad s papira prijeći na ledinu. Naime projekt je započet danas već davne 2007., a još uvijek nije pala prva lopata. Nije mu pomoglo ni to što je 2011. proglašen investicijom od posebnog državnog interesa.

Postavlja se pitanje zbog čega golf ne prolazi u Hrvatskoj? Je li to samo zbog našeg poslovično sporog i neefikasnog državnog aparata?

Zlatan Juras, međunarodni sudac za golf i bivši hrvatski reprezentativac, koji se jedno vrijeme bavio savjetovanjem i upravljanjem projektima vezanim uz taj sport, smatra da se ne može uvijek uperiti prst u državu.

'Mislim da je krivnja obostrana - i državnih birokrata i investitora. Osnovni problem je to što su sve dosadašnje projekte inicirali ulagači. Investitori su odabirali ono što je najbolje za njih kako bi izvukli najviše uz što manje uloženih sredstava. I to je legitimno. Ali apetiti investitora su se sve više povećavali, to je bio slučaj na Srđu, i površina namijenjena za građenje apartmana samo je rasla. Jedna lokalna vlast davala je podršku takvom projektu, da bi došla druga koja ga je stopirala. Razumljivo je to da je investitoru pukao film', objasnio je Juras.