Goran Dodig: Milanović je promašio sve u životu i neshvatljivo je agresivan

Predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) i saborski zastupnik Goran Dodig uvjeren je u pobjedu predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović jer joj je, kako je rekao, s druge strane neshvatljivo agresivan Zoran Milanović koji je napravio štetu Hrvatskoj.

'Ako analiziramo Kolindu, onda vidimo da je ona dobra žena, majka, Hrvatica i političarka s vrlo dobrim iskustvom', objasnio je Dodig zašto misli da će pobijediti Grabar-Kitarović, predsjednička kandidatkinja HDZ-a, koju za još jedan mandat na Pantovčaku podupiru i Bandićeva stranka rada i solidarnosti, HDS i HSP AS.

Na pitanje koliko Grabar-Kitarović ima šanse u Splitu gdje je Zoran Milanović u prvom krugu odnio pobjedu, Dodig je rekao da je razlika bila minimalna.

'Ako vratimo ljude koji su prije bili za HDZ, oni će sada glasovati za HDZ jer ne mogu izabrati drugog čovjeka osim Kolinde. To je sasvim sigurno. Zato, kad govorimo o štetama koje je napravio Milanović onda je to situacija koja je opasna za Hrvatsku i mislim da se to neće dogoditi', poručio je Dodig.