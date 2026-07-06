Glavni tajnik UN-a: Zakonodavstvo ne uspijeva pratiti razvoj AI-ja

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u ponedjeljak je upozorio da se umjetna inteligencija razvija brže nego što ga zakonodavstvo može pratiti, pa naglasio potrebu za globalno usklađenim pravilima kako bi se smanjili potencijalni rizici - osobito za djecu
„Tehnologija koja može preoblikovati gospodarstva, transformirati svijet rada, utjecati na izbore i narušiti sigurnosnu ravnotežu primjenjuje se brže nego što itko – uključujući i njezine same tvorce – može pratiti”, rekao je Portugalac delegatima na prvom međuvladinom globalnom dijalogu o umjetnoj inteligenciji u Ženevi.
„Inovacijama su potrebne zaštitne ograde... Ako umjetna inteligencija želi biti moćna, njome se mora upravljati”, poručio je Guterres delegatima.
Svrha dvodnevnog, inauguracijskog Globalnog dijaloga UN-a o upravljanju umjetnom inteligencijom u Ženevi nije sklopiti sporazum, već raspraviti o pravilima za ublažavanje potencijalnih šteta od umjetne inteligencije te maksimalno iskorištavanje njezinih prilika.
Delegati će razmotriti izvješće neovisnog znanstvenog panela od 40 stručnjaka koji će predstaviti svoje nalaze iz prve globalne, neovisne znanstvene procjene umjetne inteligencije.
Sveobuhvatnije izvješće planirano je za sljedeću godinu, paralelno s drugim globalnim sastankom u New Yorku.