Glavni tajnik UN-a: Zakonodavstvo ne uspijeva pratiti razvoj AI-ja

„Tehnologija koja može preoblikovati gospodarstva, transformirati svijet rada, utjecati na izbore i narušiti sigurnosnu ravnotežu primjenjuje se brže nego što itko – uključujući i njezine same tvorce – može pratiti”, rekao je Portugalac delegatima na prvom međuvladinom globalnom dijalogu o umjetnoj inteligenciji u Ženevi.

„Inovacijama su potrebne zaštitne ograde... Ako umjetna inteligencija želi biti moćna, njome se mora upravljati”, poručio je Guterres delegatima.