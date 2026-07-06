Trump ponovno napada Meloni: Potrebna je zabrana prilaska

Trump i Meloni bili su prijateljski nastrojeni sve dok se nije posvađao s njom jer je Italija odbila pomoći Sjedinjenim Državama u ratu s Iranom.

Trump je ranije izjavio da ga je Meloni "molila" da se fotografira s njom na prošlomjesečnom summitu G7.

Odgovorila je da je priča izmišljena i kritizirala Trumpov pristup saveznicima dok je, kako je rekla, blag prema protivnicima Zapada.

Kad je Trump rekao da Meloni samo želi popraviti odnos s njim kako bi povećala svoj rejting u zemlji, premijerka je uzvratila nazivajući njegove napade "besmislenima".

Dodala je da njezini odnosi s njim nisu pomogli njezinom rejtingu i da se njezina popularnost njega ne tiče.

Tada je dodala da ne namjerava dalje komentirati spor.