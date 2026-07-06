Počeo posljednji ispraćaj Alija Hamneija: Teheran pod blokadom, misterij oko novog vrhovnog vođe

Procesija je započela u istočnom Teheranu i proći će kroz grad glavnom prometnicom do tornja Azadi na zapadu. General Hasan Hasnzadeh, koji nadgleda pripreme, rekao je za državnu televiziju da se očekuje da će povorka trajati do 12 sati.

Vrhovni vođa je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegovu službenu rezidenciju u Teheranu 28. veljače. Uslijedila je petotjedna američka i izraelska kampanja bombardiranja sve dok početkom travnja nije dogovoreno primirje.

Iran je u ponedjeljak zatvorio zračni prostor iznad Teherana iz sigurnosnih razloga. Privremena i lokalizirana ograničenja leta bit će na snazi do sprovoda u četvrtak.