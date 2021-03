Glavni riječki epidemiolog: Virus se u našoj županiji širi zbog novog soja i popuštanja mjera

Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izjavio je za središnji Dnevnik HTV-a da je na porast broja oboljelih u toj županiji utjecalo širenje novih varijanti virusa

'Nove varijante virusa imaju veći potencijal prijenosa bolesti, nego što je to standardni soj. Drugi razlog je to što smo išli u određena popuštanja mjera koja su dovele do toga da ljudi shvate da se mogu opustiti. Manje su koristili zaštitu poput distance, nošenja maski i izbjegavanja okupljanja. Bili smo svjedoci i okupljanja koja su bila čak i javno vidljiva, posebno među mladima, ali i prilikom drugih različitih događaja, istaknuo je Rončević u Dnevniku HTV-a.