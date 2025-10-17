Glavna urednica Glorije ispričala se zbog intervjua s Matanićem, reagirao i HND

Glavna urednica Glorije Vedrana Čarapović Propadalo ispričala se za objavu intervjua s Daliborom Matanićem, poznatim hrvatskim redateljem kojeg su brojne žene optužile za sekusualno uznemiravanje

Intervju je, između ostalog, izazvao burne reakcije jer u njemu Matanić svoje probleme s ovisnošću o alkoholu i drogama navodi kao razlog za njegovo 'nedolično ponašanje prema ženama'. Čarapović Propadalo objavila javnu ispriku zbog objave intervjua, za koji kaže kako je trebao biti fokusiran na žrtve i njihovo osnaživanje kroz suočavanje Matanića s javnim optužbama za seksualno uznemiravanje. 'Ispričavam se svima vama koje sam iznevjerila' 'Poštovane čitateljice, poštovani čitatelji, iskreno se ispričavam svim žrtvama i svima vama koje sam iznevjerila objavom intervjua s Daliborom Matanićem.

Fokus razgovora je trebao biti upravo na žrtvama, na njihovom osnaživanju kroz suočavanje sugovornika s javnim optužbama za seksualno uznemiravanje i na kraju, njegovim nedvosmislenim preuzimanjem krivnje i konkretnom, jasnom isprikom. Osobno i profesionalno mi je žao što u tome nisam uspjela, a osobito što sam kod žrtava stvorila novu traumu i otvorila rane koje su još svježe. Gloria je bila i mora ostati glas koji čuje, razumije i poštuje, platforma koja štiti žene, njihova prava i dostojanstvo. Naš je cilj beskompromisna podrška svim zlostavljanim ženama te stavljanje naglaska na stručnjakinje i stručnjake s kojima ćemo zajedno poticati društvene i sustavne promjene, isključivo i jedino na korist žrtava", napisala je Čarapović Propadalo.