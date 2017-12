Gdje smo bili 2017., kamo ćemo u 2018.? Francuski vidovnjak tvrdi da će smrt izlaziti iz grobova...

Zašto 80 posto Šveđana podupire robotizaciju i umjetnu inteligenciju, a 72 posto Amerikanaca boji se da će im roboti i računala oteti radna mjesta? Što su to 'purpurni glasači'? U Jemenu milijun ljudi zaraženo kolerom, a godina završava u sjeni izbjegličke krize Rohindža. Od sljedećeg rujna u francuskim osnovnim školama zabranjuju pametne telefone. Sljedeće godine Italija bira 67. vladu poslije Drugog svjetskog rata. Što Nostradamus kaže o 2018.? Sve to čitajte u posljednjem ovogodišnjem tjednom pregledu Davorke Grenac

Bila je to godina trumponomije, prijetnji nuklearnim napadima na relaciji Pjongjang – Washington, katalonskog pokušaja odcjepljenja od Španjolske, razornih uragana i Despacita.

Bila je to godina u kojoj je u zaraćenom Jemenu zaraženo milijun ljudi kolerom. Bila je to godina lidera novoga kova u Francuskoj, Kanadi i Austriji, mladih, lijepih i uspješnih Emmanuela Macrona, Justina Trudeaua i Sebastiana Kurza, Putinove intervencije u Iraku i izbjegličke krize Rohindža u Mianmaru. Bila je to godina zahuktale Kine, Elona Muska, topljenja Arktika i topljenja nedodirljivosti seksualnih predatora, od holivudskih do poslovnih veličina.