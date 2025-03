Fuchs: Plaće su značajno rasle, štrajk nije opravdan, a učenici će biti zbrinuti

'Mi smo pokazali vrlo egzaktne pokazatelje koliko su rasle plaće, na koji način su rasle plaće, a jednako tako oni vrlo dobro znaju na koji način su se izračunavali koeficijenti i kada su raznorazni dodaci koji su pojedine službe imale na svoje plaće pretakani u koeficijente. Tako da najčešće ono što se komparira je nekakav dodatak u socijalnim službama gdje su svi radnici u socijalnim službama radili isključivo pod otežanim uvjetima i sa onim ljudima kojima su pružili usluge, koje su bili u socijalnim pa i nekim drugim kategorijama, a taj dodatak su zadržali i učitelji u školama ako rade s djecom s posebnim potrebama itd', pojasnio je Fuchs.

Ministarstvo i sindikati u ratu brojki

Ministarstvo obrazovanja i sindikati su u svojevrsnom nadmetanju ili "ratu" s podacima oko rasta plaća. Evo podataka koje je pokazalo ministarstvo obrazovanja, to je rast za pojedina zvanja u obrazovanju u zadnjih šest godina:

Brojke je komentirao ministar Fuchs.

'Koliko vidite ovdje, učitelj-savjetnik, to je netko tko je došao do najvišeg stupnja kojeg može postići učitelj u nekoj školi, je ovdje iskazan u prosjeku s 1936 eura. Postoji nešto što se zove izvrsni savjetnik, gdje plaća prelazi preko 2000 eura, 2200 eura. Prema tome, ovo je jedini sustav u javnim službama gdje zaposlenici, ovisno o njima samima, mogu napredovati i prelaziti iz jednog koeficijenta u drugi. Mentor-učitelj koji nakon 5 godina prijeđe u zvanje mentora, on u stvari dolazi do višeg koeficijenta koji je 2,17, ono što problematiziraju sindikati, jer je početni startni koeficijent učitelja 2,01,' rekao je Fuchs.

Na pitanje ima li ili nema u ovom trenutku prostora za rast ministar je rekao kako se tu ne radi o prostoru za rast.

'Radi se o međuodnosima koeficijenata i o tome jesu li neki koeficijenti eventualno u svim javnim službama postavljeni na način da se nije vrednovalo jednako rad. Za to je nadležno vijeće za koeficijente koje se između ostalog sastaje i sutra i ima kontinuirano posla i radi ih, analizira i upravo joj je zadatak da ispravi greške koje su vjerojatno postoje, jer to nitko nije mogao napraviti idealni sustav i to je nešto što će se raditi jedno dulje vrijeme', pojasnio je Fuchs.

Sindikati ne odustaju, Fuchs: Osnovica je već dogovorena

I Ministarstvo obrazovanja i sindikati prilično čvrsto stoje na svojim pozicijama. Ministarstvo poručujete da se štrajk neće platiti i da nema razloga za štrajk. Na pitanje jeste li spreman sjesti za stol i razgovarati ministar Fuchs je odgovorio kako su sjedili za stolom, ali i da što se njega tiče mogu ponovo sjediti za stolom.

'No, ono što je zahtjev u ovom trenutku sindikata, nemojte zaboraviti da je povod bio de facto njihovo osporavanje rasta osnovice koji je ove godine rastao za 6%, dakle 3% plus 3%. Njihov zahtjev je da raste 10%, međutim to nije 10% nego je to 6%, de facto je samo 4% ono što je predmet razgovora. Ta osnovica će se početi korigirati, ponovo nakon dva mjeseca će biti razgovor. Prema tome mislim da je prilično nerealno da se sada razgovara o izmjenama osnovice koja je zaključena, koju su potpisali svi, samo nisu ova tri sindikata', istaknuo je Fuchs.

Što s učenicima u srijedu, hoće li biti zbrinuti? Na to pitanje ministar Fuchs je rekao kako učenici idu u školu te da će oni biti zbrinuti.

'Ravnatelji su dobili upute kako i na koji način da postupaju. Danas smo imali "zoom" sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola, odgovaralo se na pitanja i to ćemo raditi i nadalje. Učenicima je mjesto u školama, učenici imaju pravo na školovanje, to je njihova ustavna kategorija. Onemogućavati pravo učenika na znanje i učenje je protuustavno i protuzakonito', istaknuo je Fuchs.