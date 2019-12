Frka-Petešić o okončanju štrajka: Isplatilo se pregovarati duže i postići kvalitetan kompromis

Prekida se štrajk u školama, Vlada i sindikati postigli dogovor. Učitelji i nastavnici izborili su se za povećanje koeficijenta složenosti poslova, nenastavnom osoblju ipak samo dodaci. Zašto većinski sindikati obrazovanja ovaj put nisu tražili izjašnjavanje članstva? Kako će se organizirati nadoknada nastave? Hoće li dogovor s prosvjetnim radnicima rezultirati valom zahtjeva ostalih javnih službi?

To su bila pitanja za goste emisije Otvoreno, Zvonimira Frku-Petešića, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, Branimira Mihalinca , predsjednika Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Marka Košičeka , glavnog savjetnika ministrice znanosti i obrazovanja te Sanje Šprem , predsjednice Sindikata hrvatskih učitelja.

- Najvažnije je da se štrajk obustavio, da se djeca vraćaju u školu i da smo postigli jedan kvalitetan dogovor koji je s jedne strane fiskalno održiv, a s druge strane ispunjava glavninu zahtjeva sindikata, rekao je, gostujući u Otvorenom HTV-a.

- Ovaj će kompromis umjesto 630 milijuna kuna koštati kroz 2020. godinu, 270 milijuna kuna. To je taj kompromis do kojega smo došli i zbog toga se isplatilo pregovarati duže i postići jedan kvalitetan kompromis koji je fiskalno održiv, naglasio je i dodao kako je ova Vlada, što se tiče osnovice, istu povećala po principu 2+2+2, a zatim 2+3, a naravno da bi i dalje pristala povećati osnovicu i to bi se dogodilo, naglasio je Frka Petešić.