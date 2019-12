Jandroković: Sa sindikatima postignut kompromis koji je očuvao financijsku stabilnost

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak kako je s obrazovnim sindikatima "postignut određeni kompromis" koji je očuvao financijsku stabilnost za 2020. godinu, a poručio je i kako je najvažnije da učenici budu u školama

„Zaključak na sjednici Predsjedništva HDZ-a koji smo imali tijekom popodneva bio je jedinstven u smislu da je važno da se djeca vrate u školu i da je postignut određeni kompromis koji je očuvao financijsku stabilnost za 2020. godinu. Obrazovanje jest prioritet i ta povišica vjerujem da bi ionako došla profesorima, učiteljima i nastavnicima. To je sada jedno rješenje koje može zadovoljiti sve”, rekao je Jandroković novinarima uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke.

Vlada i sindikati dogovorili su ranije danas 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca ove godine , te još 1-postotno od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 posto bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.

Jandroković ne misli da je taj dogovor Vladin poraz. „Ne mislim da je poraz jer je bilo važno da djeca idu u školu. To je zaista najvažnije u ovoj situaciji. Fiskalno smo očuvali plan koji smo imali za 2020. godinu, a ova zadnja dva posto idu u 2021. godinu”, rekao je novinarima.

S obzirom na to da je obrazovanje prioritet vjeruje, kaže, da bi se sve to postiglo i bez štrajka prosvjetara. Smatra i da se to trebalo napraviti bez pritiska koji je išao prema djeci i roditeljima, a dogovor bi se, drži, postigao i bez toga.