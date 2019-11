Frka Petešić: Nije istina da se Plenković uključio u pregovore tek kad je voda došla do grla

Pregovore Vlade sa sindikatima iz sustava obrazovanja koji su u štrajku komentirao je Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade

'Svjesni smo da su se tijekom godina nagomilale nepravilnosti i nepravde i zbog toga je ponuđeno da se pitanje koeficijenata, iako je to u nadležnosti Vlade, riješe u dogovoru sa socijalnim partnerima. Budući da je tu šuma koeficijenata koji su neujednačeni, želimo to raditi temeljito i to će uzeti puno vremena. Da se ne čeka, ponuđena je premosnica, kazao je Frka Petešić u razgovoru za RTL Danas koji ponavlja kako nepravdu žele sustavno riješiti te ističe da je samo riječ u razlici u metodologiji.

Kroz dodatke se postižu ista materijalna prava, navodi predstojnik Ureda predsjednika Vlade a kroz povećanje osnovice na kraju dođu i veća materijalna prava.