Francuski spomenik žrtvama holokausta oskrnavljen natpisom 'Slobodna Gaza'

Na crnom mramornom spomen-stupu urezane su riječi "Slobodna Gaza", prema fotografiji koju je na društvenim mrežama podijelio Yonathan Arfi, predsjednik CRIF-a, krovne organizacije židovskih institucija u Francuskoj.

Arfi je incident u subotu navečer opisao kao "odvratan“, dok su se oglasili i gradonačelnik Lyona Gregory Doucet te prefektica regije Rhone, Fabienne Buccio.