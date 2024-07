Francuski izbori: Krajnja desnica će odnijeti pobjedu, ali neće sastaviti vladu?

"Stječe se dojam da je sve ovo osmišljeno kako bi se demotivirali naši glasači. Srećom, poznajem ih i znam da su jako motivirani, pa im kažem, 'idite i glasajte'", rekla je Le Pen za radio Europe 1 i CNews TV .

"Trebamo sve", naglasila je. Razne ankete predviđaju da će RN osvojiti od minimalno 175 do najviše 230 mjesta u parlamentu. Za većinu je potrebno 289. Ujedinjena ljevica (Nova narodna fronta, NFP) mogla bi dobiti od 145 do 175 mandata, a liberalna koalicija Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona od 130 do 160 mjesta. No zastupnik Europskog parlamenta Raphael Glucksmann, jedan od političkih vođa NFP-a, upozorio je da nitko ne bi trebao uzimati te ankete zdravo za gotovo.

"Komentatori i političari već govore kao da RN nema apsolutnu većinu i čestitaju si što su ga uspjeli blokirati. Mislim da bi to moglo demobilizirati birače i zabrinut sam. Postoji plimni val u korist RN-a, “ rekao je za RTL radio. Oprezni su i anketari. Neizvjesno je hoće li se birači složiti s ovim naporima da se blokira RN.

"Velika je nepoznanica veličina republikanske fronte ... hoće li birač ljevice glasati za kandidata desnice ili za kandidata iz Macronovog tabora?", rekao je anketar IFOP-a Jerome Fourquet na radiju RMC. Ako glasovanje bude u skladu s najnovijim istraživanjima, izbori će rezultirati parlamentom bez jasne većine i vjerojatno mukotrpnim pregovorima stranka kojima je jedino zajedničko da su protiv Le Pen. A to bi, pak, moglo donijeti političku neizvjesnost, opstrukciju donošenja zakona i provođenja politika te usporavanje ekonomskih reformi.