Francuska krajnja desnica vjerojatno neće dobiti apsolutnu većinu

Drugo je to istraživanje u dva dana koje ukazuje na to da RN Marine Le Pen osvaja više mjesta od bilo koje druge stranke, ali i da neće doseći prag od 289 mandata potreban za apsolutnu većinu u parlamentu.

Anketa IFOP-a za LCI i Le Figaro pokazala je da RN osvaja 210 do 240 mjesta, što je manje u odnosu na prethodno procijenjenih 240 do 270.

Anketa pokazuje i da je lijevo orijentirana Nova narodna fronta na drugome mjestu sa 170 do 200 mjesta ispred centrističke grupe Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona koja bi trebala dobiti 95 do 125 mjesta. Predviđa se da će konzervativni republikanci osvojiti 25 do 45 mjesta.

Anketa tvrtke Harris Interactive, čiji su rezultati objavljeni u srijedu, predviđa 190 do 220 mjesta za RN.