Franck se obrušio na Peruška: I dalje koristi savjetnike iz grupe 'Borg'

Tvrtka Franck poslala je priopćenje za medije u kojem navode da su 'neugodno iznenađeni tijekom i sadržajem današnje 'presice' i objavljene izjave članova Privremenog vjerovničkog vijeća za medije koju su održali izvanredni povjerenik Vlade RH i nekoliko predstavnika vjerovnika'. Navode da je potpuno nejasno u kojem je svojstvu na konferenciji sudjelovala predstavnica VTB banke te tko je i kada ovlastio predstavnika fonda Knighthead Capital da govori u ime 'svih kreditora'

'Moramo još jednom podsjetiti sve vjerovnike Agrokora i cjelokupnu javnost de je Franck prikupio punomoći većine razlučnih vjerovnika koji nisu uključeni u proces nagodbe. To je jedina skupina čije postojanje svojim rješenjem od 5. travnja 2018. Visoki trgovački sud nije doveo u pitanje.

Usprkos toj činjenici Franck je do danas isključen iz rada na nagodbi vjerovnika. Iako je izvanredna uprava 3. svibnja ove godine objavila priopćenje u kojem tvrdi da će 'u idućih nekoliko dana Trgovačkom sudu ponovo predložiti broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine', to nije učinjeno do danas.