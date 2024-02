Grmoja odgovorio Perušku: Hoće me prikazati kao ruskog igrača. Stvarno?

'Mene osobno je ta (Grmojina) konferencija jako pogodila, na kraju krajeva i moju obitelj. Mom ocu je nakon te konferencije pozlilo. Zamolio sam vas da ne dolazim u emisiju tada nego kasnije, par tjedana kasnije vidi se da je to prozirna priča. Konzum je imao 2019. godine 46 lokacija koje su bile posljedica Todorićevog poslovanja. Agrokor je imao određene trgovine u vlasništvu koje je prodao po bitno većoj cijeni, a zauzvrat je davao netržišne uvjete plaćanja najma za te trgovine koje Konzum nije mogao izdržati. Ramljak je prestao plaćati najmove za sve lokacije. Ramljak je učinio dobro što je prestao plaćati te najmove jer je to bilo prikriveno financiranje. Svi sporovi su nama lkasnije omogućili da smo sa svim vlasnicima nekretnina postigli nagodbu. To su uglavnom bili strani fondovi, jedini primjer su bili Trešnjevka i Črnomerec gdje u biti uprava nije željela s nama postići dogovor o smanjivanju najma. Na kraju nisu zbog toga mogli plaćat svoje dugove i ZABA je imala kredit koji je otišla prodati', rekao je Peruško, prisjećajući se afere koju je otvorio saborski zastupnik Mosta.