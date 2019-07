[FOTO/VIDEO] Zatvorena izuzetno prometna cesta u centru Zagreba, pogledajte kako napreduju radovi

Zbog uređenja kolnika u Zagrebu je zatvoren dio Nazorove ulice u Zagrebu

Kako javljaju iz Grada, zbog potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Ulica Vladimira Nazora na dijelu od Britanskog trga do Zamenhoffove ulice, u vremenskom razdoblju od četvrtka 18.07.2019. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 22.07.2019. do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.