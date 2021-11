[FOTO/VIDEO] Povećao se pritisak na groblja i pogrebna poduzeća, na ukop se čeka danima

Zbog velikog broja preminulih s COVID-om povećao se pritisak na groblja i pogrebna poduzeća. Za ukop se u gotovo svim većim gradovima čeka nekoliko dana. Uz to, pogrebne su usluge skuplje ako je pokojnik bio zaražen koronavirusom.

'Dodajemo svaki dan termine na Krematoriju, pa čak i do pola 5, 5 sati. Na svim ostalim grobljima pokušavamo ubacivati i ranije jutarnje termine, dok subote otvaramo, već je šesta subota zaredom da se radi na svim grobljima', rekao je za HRT Roko Gruja , voditelj Gradskih groblja Zagreb.

Problem je što Gradska groblja u ovako izvanrednim situacijama nemaju dovoljno osoblja. Na ukop se čeka i do sedam dana.

'Kada je ukop u zemljani grob, morali smo uvesti stavku limeni uložak, lotanje limenog uloška, metalna pločica, što je za 1500 do 2000 kuna povećalo stavku ukopa', rekao je Dalibor Božan , rukovoditelj Službe organizacije pogreba u Posmrtnoj pripomoći.

U Rijeci od početka godine bilježe 17 posto više ukopa, no ispraćaji se održavaju bez duljih čekanja.

'Sahrane se obavljaju kao i do sada, u roku od dva do tri dana, i maksimalno se ulažu svi napori naših djelatnika zaista da se to sve organizira i uz volju i suglasnost i prema željama obitelji pokojnika', rekla je Tanja Šušić, glasnogovornica Komunalnog društva Kozala, Rijeka.